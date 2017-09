Un altro tonfo per Lugano Airport

di Giacomo Paolantonio

È un dato che era nell’aria e che alla fine si è materializzato purtroppo con le crude cifre. Anche nel secondo trimestre di quest’anno sono calati molto bruscamente i passeggeri di Lugano Airport. Infatti da aprile a giugno gli utenti dello scalo di Agno sono scesi a 36.050, mentre nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 49.409. Perciò in termini assoluti lo scivolone in primavera è stato addirittura di 13.359 unità, mentre in termini relativi il calo rispetto al 2016 è stato del 27%. Oltretutto è un dato in controtendenza rispetto agli altri scali elvetici, sia nazionali sia regionali, che nel paragone tra i due trimestri hanno fatto tutti registrare cifre positive (+8% Basilea, +7% Ginevra, +10% Zurigo, +4% Berna, +61% Sion, +1% San Gallo, +8% in totale).

Sull'edizione odierna del GdP, il confronto anche sui primi sei mesi del 2017, rispetto all'anno scorso.