Un bel regalo per la nascita di Tresa

Il Governo ha promesso 1,7 milioni di franchi per l’aggregazione di Monteggio, Sessa, Croglio e Ponte Tresa, ma avverte: "Purché la fusione passi in tutti i Comuni".

di Giacomo Paolantonio

Il tema delle fusioni tra Comuni in Ticino in questi giorni tornerà di prepotente attualità, giacché proprio questa mattina il ministro Norman Gobbi annuncerà pubblicamente come s’intende proseguire con l’applicazione del Piano Cantonale delle Aggregazioni (PCA), il cui punto critico principale è la paventata annessione dei principali centri della cintura alla Città di Lugano.

Altrove invece gli scenari sono più consolidati e il Governo cantonale ha dimostrato di vedere davvero di buon occhio il progetto di aggregazione a quattro promosso dai Municipi di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa, che potrebbe fare da precursore nel comprensorio Malcantone Ovest immaginato dal Governo. Infatti il Consiglio di Stato, in risposta all’istanza d’aggregazione inoltrata dai quattro Municipi, ha fatto sapere che intende stanziare, sotto varie forme, 1,7 milioni di franchi per favorire la nuova nascita del nuovo Comune di Tresa, oltre ad aver prospettato altre agevolazioni, fermo restando che l’ultima parola spetta anche al Gran Consiglio.

Ad ogni modo il Governo ha già messo le mani avanti, sostenendo che tutto quanto andremo a elencare potrà essere concesso unicamente se tutti e quattro i Comuni accetteranno la fusione con il voto popolare che è previsto, indicativamente, tra novembre e dicembre di quest’anno. La data non sarebbe stata ancora decisa, ma il 25 novembre è comunque previsto già un voto federale.