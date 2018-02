"Un caso di bracconaggio a Carona"

L'Associazione Protezione Uccelli Selvatici (APUS) denuncia un caso di bracconaggio avvenuto a Carona alla fine di gennaio. La sera del 31 gennaio è infatti stato portato al suo Centro di cura e riabilitazione per uccelli selvatici uno splendido esemplare di sparviere maschio, trovato a terra ferito da un privato nel Comune del Luganese.

Esaminando l'animale, gli esperti si sono resi conto che aveva una frattura all’ala sinistra e le sue condizioni generali erano piuttosto critiche. Lo sparviere è quindi stato curato e stabilizzato. Qualche giorno dopo, quando le sue condizioni lo hanno permesso, l'uccello è stato portato dal veterinario per effettuare la radiografia che avrebbe consentito di capire quanto fosse grave la frattura, per poi valutare la fattibilità di un’operazione.

"Purtroppo l’esame radiologico ha svelato una realtà sconvolgente: non si trattava di un trauma per cause accidentali, ma le lesioni erano dovute a uno sparo", spiega l'APUS. Erano infatti chiaramente visibili due pallini di piombo di piccolo calibro rimasti dentro la coscia sinistra. La rottura delle diverse ossa (ulna, radio e clavicola) era la conseguenza dell’attraversamento dell’ala da parte dei proiettili. "Ci troviamo dunque davanti a un caso di bracconaggio, il primo nei tanti anni di lavoro".

Valutata la situazione sotto tutti gli aspetti, e soprattutto considerando che la condizione dello sparviere era troppo grave per poterlo riabilitare e reintrodurre in natura, l'APUS e il veterinario hanno ritenuto fosse meglio sopprimere l'uccello "per evitargli una lunga sofferenza".

"Vorremmo ricordare che tutte le specie di uccelli indigeni, compresi i rapaci, sono protette dalla legge e ne è vietato e sanzionato l’abbattimento. Inoltre il punto dove è stato ritrovato questo esemplare è nel paese, vicino alle case, in un posto in cui non è assolutamente concesso sparare. Il fatto è sicuramente avvenuto in un raggio di pochi metri siccome, con il tipo di fratture e lesioni che abbiamo riscontrato in questo sparviere, non è possibile che abbia fatto dei grossi spostamenti", conclude l'Associazione, che aggiunge che sta procedendo a "denunciare questo grave fatto alle autorità competenti per la salvaguardia dell’avifauna e dei cittadini".

(Red)