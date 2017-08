Un "dopo-Cittadella" congelato

Il ricorso al TRAM della Società per l’arte e la natura rimanda la palla in campo al Municipio di Lugano. Oscar Bizzozero: "I ritardi danneggiano gli anziani e il quartiere".

di Gabriele Botti

Altri bastoni tra le ruote e altro tempo andato perso. L’edificio abitativo firmato da Mario Botta, che avrebbe dovuto sorgere nel 2018-2019 sulle ceneri del Cinema-Teatro Cittadella di Molino Nuovo, fatica a decollare. Ottenuta la licenza edilizia un anno fa (era il 16 agosto 2016 quando il Municipio di Lugano la firmò), il progetto è finito nel pantano delle opposizioni, prima, e dei ricorsi poi. A monte degli stessi c’è sempre la Società ticinese per l’arte e la natura (STAN). Una prima opposizione fu rigettata dal Consiglio di Stato che la ritenne irricevibile, mentre è di qualche giorno fa la decisione del Tribunale amministrativo di rimandare l’incarto al Municipio e al Cantone per rielaborare un giudizio.

La domanda di costruzione del progetto prevede che l’immobile contenga appartamenti per anziani autosufficienti. Dotato di parcheggio interrato con 23 posti auto e 12 parcheggi esterni, l’edificio in Corso Elvezia presenta al piano terra funzioni di carattere pubblico, con uno spazio commerciale affacciato sulla nuova piazza e una sala multiuso dove l’Associazione Cittadella continuerà a svolgere attività sociali. Ai piani superiori un totale di 40 appartamenti da 2 locali e mezzo, con tagli da 45 a 67 mq. La costruzione (i cui lavori dureranno circa 2 anni) costerà attorno ai 10 milioni di franchi. Ma, come detto, adesso è tutto fermo. «Siamo effettivamente bloccati – ci dice il presidente dell’Associazione Cittadella, Oscar Bizzozero –. Ed è un vero peccato. Un po’ perché le ragioni addotte dalla STAN non sono francamente comprensibili (e infatti il ricorso è stato accolto per questioni puramente formali) e un po’ perché questo progetto favorirebbe numerosi anziani».