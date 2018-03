Un logo che continua a far discutere

di Mauro Botti

Un pezzo del tetris, una croce rotta o qualcosa di indefinito. Non tutti hanno colto il significato del nuovo logo di Lugano Turismo, che è stato presentato la scorsa settimana. C’è anche chi ha parlato di plagio, come l’artista luganese Al Fadhil. Come andrà a finire quest’ultima vicenda lo sapremo solo fra qualche tempo, intanto abbiamo voluto approfondire il tema con alcuni addetti ai lavori. A ben guardare, si tratta solo della croce svizzera che si trasforma in una “L”, l’iniziale della Città. Difficile da capire? È un logo bello o è un logo brutto?

Quelli che... gli piace

«Mi sembra tutto molto chiaro: siamo una Svizzera diversa, che ha la sua latinità ma che possiede anche tutti gli altri pregi dell’essere elvetici, come per esempio l’accoglienza – ci dice Lorenzo Pianezzi, presidente di HotellerieSuisse Ticino –. Inoltre a Lugano non abbiamo, per esempio, una Tour Eiffel come a Parigi, un simbolo ben riconoscibile. L’opzione scelta la trovo dunque adatta per il nostro territorio, composto da molte sfaccettature ma unito sotto un’unica bandiera».