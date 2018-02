Un mosaico per la Scalinata degli Angioli

È la proposta del consigliere comunale PPD di Lugano Giovanni Albertini per rivalorizzare la struttura. L'opera sarebbe affidata all'artista Leonardo Pecoraro.

Da tempo si batte affinché la Scalinata degli Angioli di Lugano venga rivalorizzata e a fine 2016 aveva anche lanciato un sondaggio pubblico chiedendo le varie proposte della popolazone per farlo. E oggi il consigliere comunale PPD di Lugano, Giovanni Albertini, ha presentato il suo, di progetto. "Vista la difficoltà nel reperire i permessi e lo scetticismo delle autorità preposte, si propone in comune accordo con l’artista Leonardo Pecoraro di realizzare un’installazione temporanea di 35 scalini (una rampa) a titolo gratuito. Questa soluzione permetterebbe di verificare e giudicare l’impatto con cittadini e turisti", spiega Albertini in un comunicato stampa.

Il Giornale del Popolo aveva già anticipato alcuni dettagli un po' di tempo fa, ma oggi finalmente c'è la proposta completa, corredata da un'elaborazione grafica che mostra l'aspetto che avrà tale opera.

"Il mosaico sarà incentrato sulla simbologia universale dei quattro elementi - spiega l'artista ticinese-. La realizzazione artistica avverrà nel mio Atelier partendo da un progetto in continua evoluzione seguendo il ritmo delle mie intuizioni creative. L’opera sarà realizzata interamente nel mio atelier utilizzando tessere per mosaico (vetri colorati, pietre naturali e ceramiche). Al termine sarà posata in loco sulle alzate di tutti gli scalini.

La nuova scalinata, che si prefigge anche di diventare un'attrazione nel panorama locale, nazionale e internazionale, con i suoi 135 m di lunghezza potrebbe diventare la scalinata a mosaico più lunga al mondo.

(Red)