Un oro paralimpico istruttore di sci

Fabrizio Macchi è il primo maestro di sci disabile formato dalla Scuola svizzera di sci di Lugano (SSSL). L’ex campione paralimpico, vincitore di 15 medaglie ai Mondiali (aggiudicandosi due volte il gradino più alto del podio) e di un bronzo nel ciclismo alle Paralimpiadi di Atene nel 2004, si è tuffato, quasi per caso, in questa nuova avventura sportiva. «I miei figli frequentano la SSSL da diversi anni – ci dice – Il presidente durante un incontro mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto diventare maestro per persone portatrici di handicap. Ho detto subito di sì».

Macchi crede molto in questo progetto perché «fonde le varie disabilità con, diciamo, la normalità. Non è una cosa evidente. Ho accettato questa sfida anche per mettermi in discussione. Il mio passato da atleta mi ha molto aiutato durante tutto il percorso che ho intrapreso per riuscire a diventare istruttore. Adesso metterò le mie competenze e il mio modo di essere a disposizione degli altri».

Ora, sulle piste, la vita è tutta in discesa, ma non sempre è stato così per il nostro interlocutore. A 13 anni scopre di avere un tumore osseo all’altezza del ginocchio, a 16 anni la decisione di amputare l’arto a causa dei dolori lancinanti. Il suo motto è però sempre stato “Non accontentarsi di una vita normale, ma vivere una vita straordinaria”. «Assolutamente sì, e lo ripeto: ci deve essere sempre la voglia di fare qualcosa nella vita, bisogna mettersi in gioco in qualsiasi modo.

(MABO)