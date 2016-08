Un "villaggio del benessere" a Pazzallo

Il Planet cambia sede. Il Centro Wellness attivo da oltre vent’anni sul Pian Scairolo presto si trasferirà presso il Centro commerciale di Pazzallo. Recentemente è stata infatti presentata la domanda di cambio di destinazione per l’edificio in questione – situato in via Senago 17, che da commerciale potrebbe presto diventare un nuovo e grande centro wellness.

Esso troverà spazio su 3 piani, dove già si trovavano i negozi Fly, Athleticum e Lipo, chiusi da tempo. Al pian terreno verrà allestito un ristorante, una salone di parrucchiere, uno di estetista e un negozio sportivo. Vi saranno inoltre 2 piscine: una da 50 metri quadrati per il fitness, e una da 25 per il nuoto. Verrà pure creata una vasta area spa da oltre 500 metri quadri.

Al primo piano troveranno invece sistemazione un bar e uno spazio per il fitness di 900 m2. Un piano sopra vi saranno sale per corsi di vario genere, tre sale per fitness, alcuni studi medici.

La direzione della Planet Health Center SA non esita a definire il proprio progetto come, “la più ampia e completa offerta in ambito fitness e wellness di tutta la Svizzera”. Il nuovo Wellness Village dovrebbe venir inaugurato a ottobre 2017.

(Red)