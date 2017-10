Una nuova porta per Caslano

di Giacomo Paolantonio

Si sta cominciando a mettere ordine sul pianerottolo di casa a Caslano, giacché nei giorni scorsi sono stati abbattuti due immobili alquanto vetusti - una vecchia casa, l’ex stazione e il suo bar - che si trovavano lungo la strada cantonale (a destra in direzione di Magliaso), nei pressi del passaggio a livello della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa. «Finalmente abbiamo potuto demolirli», ha spiegato con soddisfazione al Giornale del Popolo il sindaco del centro malcantonese, Emilio Taiana. «Questo siccome si trattava di due edifici in pessimo stato».

Come anticipato da queste colonne alla fine di gennaio, su quel terreno in futuro sarà realizzato un nuovo edificio polifunzionale, in cui troveranno una nuova casa la Polizia intercomunale Malcantone Ovest (che serve appunto Caslano, Astano, Bedigliora, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa) e anche la Croce Verde. «Ma quest’opera sarà anche l’occasione per riqualificare quella che possiamo considerare la porta del nostro Comune», ha continuato Taiana. «Dobbiamo ancora indire il relativo concorso d’architettura per selezionare il progettista, però ci siamo quasi. È questione di poche settimane, anche se l’intera fase concorsuale, come di rito, durerà alcuni mesi». Comunque, benché non ci sia ancora il progetto vero e proprio, sono già stati definiti i contenuti principali dell’edificio e, oltre agli spazi per gli enti succitati, si prevede d’inserire al suo interno due appartamenti a uso residenziale o amministrativo (al terzo piano).