Una pista pumptrack a Massagno

Oggi, venerdì 27 aprile, presso la parte bassa del parco giochi Nosedo, è stata installata la nuova pista di pumptrack recentemente acquistata dal Comune di Massagno.

Dopo il periodo di prova autunnale con pista provvisoria, è ora arrivata la nuova struttura acquistata dal Comune. Rispetto a quella precedente, questa è più grande (Modello Boomerang: 26.4x10.2 m, lunghezza percorso 49 m) e permette una flessibilità maggiore, i moduli possono infatti esser montati in modo differente a dipendenza degli spazi a disposizione. Proprio per questo si valuterà se e come renderla itinerante sul territorio.

Si segnala inoltre che l’Ufficio tecnico comunale installerà del materiale isolante sotto la pista in modo da attutire eventuali rumori molesti.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, rispettando alcuni requisiti di base (casco, protezioni, ecc.), la pista può essere utilizzata in sicurezza da chiunque lo desideri e a qualsiasi età, a partire dai 5 anni (i più piccoli accompagnati da un adulto), durante la fascia oraria 9.00-19.00.

Obiettivo del progetto è quello di creare un luogo di ritrovo per i giovani che permetta una sana attività sportiva all’aperto durante il tempo libero.

Si ricorda, a questo proposito, che l’acquisto della struttura è scaturito da una petizione inoltrata al Municipio nel corso del 2016 da un centinaio di ragazzi delle Scuole medie coadiuvati dall’animatore giovanile. L’acquisto è stato in parte sussidiato dai fondi Swisslos e Sport-Toto del Cantone e dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del luganese (ARSL).

(Red)