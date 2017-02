Una ruota per la StraLugano 2017

Un progetto raccoglie fondi per mettere gratutitamente a disposizione una mono ruota speciale per le persone disabili. La solidarietà dei cittadini non si è fatta attendere.

È nato di recente un progetto promosso dall’Associazione ALL4ALL, dedicato a raccogliere fondi necessari per acquistare e mettere gratuitamente a disposizione di tutti una speciale mono ruota LOMO360 che permette alle persone disabili di essere accompagnate durante le manifestazioni podistiche o su sentieri altrimenti non percorribili con le comuni sedie a rotelle. L’obiettivo è di poter collaudare la speciale mono ruota sabato 20 maggio alla RUN4CHARITY che si svolgerà nell’ambito della STRALUGANO, con una manifestazione spettacolare sul lago di Lugano e due passeggeri speciali ticinesi. Il mezzo usato? Il crowdfunding (dall'inglese crowd, folla e funding, finanziamento) o finanziamento collettivo in italiano, un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse.

Ne abbiamo parlato con Sara Roiter, presidente dell’associazione, che ci ha raccontato il motivo che ha portato al lancio dell’iniziativa: “Noi siamo un gruppo di maratoneti che ha partecipato a molte gare sia in Ticino che all’estero e abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre gambe e le nostre braccia per accompagnare ipovedenti, paraplegici, persone affette da handicap. Due anni orsono in occasione della STRALUGANO ci eravamo accorti di un bimbo in carrozzella che aveva delle difficoltà nel seguire l’arrivo dei partecipanti e da li ci è nata l’idea. Colgo l’occasione per segnalare anche che la signorina Aimèmutry, affetta dalla sidrome di down e in possesso del diploma cantonale, sarà presente alla manifestazione e si presterà per fare gratuitamente dei massaggi.” La solidarietà dei cittadini non si è fatta attendere, già è stata raggiunta la quota per acquistare due ruote, ora si punta alla terza. Le speciali monoruote saranno a disposizione di tutti quanti volessero usarle per regalare un sogno ad un familiare o un amico. Tutti possono contribuire per aiutare chi vive una condizione di disagio. La partecipazione è possibile tramite il sito www.progettiamo.ch cercando all’interno il progetto voglio una ruota. Questa è solo una delle diverse iniziative che si possono trovare all’interno del sito e che ospitano idee interessanti che riguardano svariati ambiti, come ad esempio la realizzazione di una nuova pista ciclabile a Gambarogno, oppure delle opere di valorizzazione della processione storica di Mendrisio o ancora mitofonie, un progetto che mira ad unire sordi ed udenti attraverso l'arte e la musica. La collettività ha dunque l’occasione di partecipare alla realizzazione di queste interessanti iniziative.

(MIRA)