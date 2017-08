Un'altra centenaria a Paradiso

Un’altra ospite della Casa medicalizzata per persone anziane del Comune di Paradiso ha compiuto cento anni, si tratta di Pierina Tomasini di Carabbia.

La Signora Tomasini è degente da un anno presso la Residenza Paradiso dove tutti apprezzano la sua simpatia.

Pierina Tomasini è stata dunque al centro di festeggiamenti tanto calorosi quanto simpatici ai quali hanno presenziato per il Comune di Paradiso il Capo Dicastero Luciano Di Simone con il segretario comunale Waldo Pfund, per il Comune di Lugano la Capo Dicastero Cristina Zanini Barzaghi, oltre alla Direzione e tutto il personale della Casa medicalizzata per persone anziane Residenza Paradiso che hanno formulato i loro auguri e quelli di tutta la cittadinanza.

Ad oggi i centenari presenti presso la CpA di Paradiso sono quattro.

(Red)