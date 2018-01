Urta un muretto e si capovolge

È uscito fortunatamente illeso dall'incidente accaduto martedì pomeriggio, attorno alle ore 13:00, sulla strada principale a Pezzolo in Capriasca. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media il conducente di una Citroen immatricolata in Ticino, che percorreva la strada in direzione di Odogno per motivi da stabilire, ha urtato un muretto e si è rovesciato su di un fianco.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde ed i pompieri di Lugano che hanno estratto lo sventurato rimasto come detto illeso nel sinistro. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Il traffico è rimasto perturbato per circa un'ora per agevolare le operazioni di recupero dell'auto accidentata da parte del carro attrezzi del SCSS.

(Red)