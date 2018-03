"Uscire dal pantano per il bene dello scalo"

di Giacomo Paolantonio

«Così non si può andare avanti». È stato categorico il sindaco di Lugano, Marco Borradori, intervistato dal Giornale del Popolo all’indomani del Consiglio comunale di lunedì, in cui, nonostante l’ora tardissima, ha sentito il dovere di fare chiarezza sulle sorti di Lugano Airport, visti gli atti consiliari presentati dai socialisti, che hanno lasciato intendere che lo scalo fosse sull’orlo del baratro o quasi.

Sindaco, come stanno davvero le cose?

È vero che la situazione dell’aeroporto è molto difficile e il fallimento di Darwin non ha certamente aiutato. Ma non è vero che sia imminente il deposito dei bilanci. Inoltre la postergazione del credito della Città nei confronti dello scalo non ha il significato nefasto che si è voluto far credere. Semplicemente il Municipio, senza rinunciare al suo attivo, dovrebbe concedere che il suo credito sia onorato solo dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori. Sarebbe un atto relativamente indolore da parte nostra ed era già stato fatto diverse volte in passato, senza che suscitasse clamore. Inoltre stiamo parlando di cifre tutto sommato assai contenute. Al momento lo scoperto netto di LASA nei confronti della Città è di 150.000 franchi.

Qual è allora il vero pericolo per Lugano Airport?

Il pericolo c’è, ma il paradosso è che ce lo stiamo creando da soli. Dobbiamo uscire dallo stallo. Tutto attorno allo scalo pare fermo. Ciò vale per la procedura di liquidazione di Darwin, la relativa inchiesta penale su eventuali reati fallimentari, l’arrivo di SkyWork, che ancora non si è decisa. Sono variabili fondamentali, ma su cui la Città può fare poco al momento. Invece l’unica leva che abbiamo, ovvero approvare perlomeno il credito per i nuovi hangar, è bloccata dallo stallo nell’esame del provvedimento da parte del Consiglio comunale.