Val Colla, acqua non potabile in 3 comuni

A causa di problemi all’acquedotto, l’acqua erogata a Signora, Cimadera, Scareglia è dichiarata non potabile fino a nuovo avviso. L’acqua deve bollire brevemente (e vigorosamente) al fine di garantire l’eliminazione di eventuali agenti patogeni.

È necessario far bollire l’acqua per i seguenti usi:

bere, preparazione di bibite (per esempio cubetti di ghiaccio);

preparazione di alimenti;

lavaggio di frutta, verdura, insalata o altri alimenti;

pulizia dei denti;

scopi medicinali (lavaggio ferite, risciacqui nasali, ecc.);

lavaggio a mano delle stoviglie;

preparazione di tè o caffè con apparecchi non professionali;

acqua potabile destinata a animali domestici sensibili.

Non è necessario far bollire l’acqua per la lavastoviglie (scegliere la temperatura massima almeno 80°C), per la pulizia in generale, per lo sciacquone, per la doccia o per la lavatrice. Per la preparazione di alimenti per lattanti si raccomanda di adoperare acqua minerale liscia o gassata. Maggiori informazioni sui comportamenti da adottare sono disponibili sul sito www.ail.ch/acqua/nonpotabilita. Attualmente sono in corso accertamenti e misure di risanamento.

(Red)