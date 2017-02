Vezia, vita più dura per i ladri

di Francesco Mirabella

In un recente studio dell’Ufficio federale della statistica la Città di Lugano risulta tra i luoghi più sicuri di tutta la Svizzera. In linea con questo dato si colloca la lodevole iniziativa lanciata dal Comune di Vezia già da qualche anno che, in collaborazione con la Polizia Ceresio Nord, ha promosso un progetto che dà la possibilità agli abitanti che intendono recarsi in vacanza di sollecitare maggiori controlli da parte degli agenti. Una misura per aumentare la sicurezza all’interno del comprensorio comunale. Un’iniziativa che riscuote un buon successo come ci conferma il sindaco Bruno Ongaro, da noi interpellato: «La misura che abbiamo posto in essere già da qualche anno raccoglie un buon gradimento da parte della popolazione residente. A causa di una recrudescenza nel numero dei furti che si era verificata alcuni anni fa, abbiamo introdotto questa iniziativa. Nel concreto si tratta di riempire un formulario, che può essere scaricato dal nostro sito, dove il cittadino deve indicare le sue generalità, il suo indirizzo, il tempo nel quale intende assentarsi ed un recapito dove possa essere contattato in qualunque momento. La Polizia, compatibilmente con le altre richieste ricevute, effettua dei controlli in più». Come riportato dal formulario, il Municipio, nonostante l’introduzione di questo servizio, non potrà essere ritenuto responsabile in caso di furti, per cui la cittadinanza è invitata a mantenere alto il livello di attenzione ma questa iniziativa permetterà alla Polizia di seguire più attentamente, nei limiti del possibile, le abitazioni che rimarranno vuote durante il periodo segnalato dal cittadino. A voler ben guardare i fatti accaduti di recente, come l’episodio di Gentilino dove un ladro è stato prontamente bloccato da due persone che avevano udito rumori sospetti e che hanno prontamente avvisato la Polizia o quello dell’appartamento di Via Monte Brè a Lugano dove sono stati tratti in arresto 3 cittadini stranieri per un furto con scasso in un appartamento, si può certamente affermare che il Comune di Vezia abbia dimostrato una certa lungimiranza. Il sindaco Bruno Ongaro continua: «Nel complesso questa iniziativa ha centrato nel segno, ovvero sono diminuiti i furti in zona». La Polizia invita comunque i cittadini a mantenere alta l’attenzione e a osservare degli accorgimenti utili come tenere accesa una luce in casa.