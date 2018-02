Videosorveglianza, in arrivo il "Securcity 2.0"

di Giacomo Paolantonio

Pare che il messaggio sia pronto e dovrebbe essere una questione di poche settimane, nella migliore delle ipotesi entro questo mese e il Municipio di Lugano potrebbe licenziare la richiesta di credito per potenziare il sistema di videosorveglianza Securcity. Stando a indiscrezioni, l’Esecutivo sta aspettando solamente una risposta da parte dal Dipartimento delle istituzioni per definire alcuni dettagli tecnici, prima di poter dare l’annuncio. Comunque già sono conosciuti a grandi linee i contenuti della richiesta di credito, che è stata messa nel piano finanziario, che ammonta a qualche milione.

In particolare, in questa seconda fase, dovrebbe essere adeguata la capacità dei server che conservano le immagini da 100 ore a 100 giorni, dopo che il Consiglio comunale alcuni mesi fa ha accettato la revisione del regolamento sulla videosorveglianza per tale estensione, che era stata chiesta per iscritto anche dal procuratore generale John Noseda, giacché la videosorveglianza cittadina, benché per ora sia presente capillarmente solamente in centro, si sta rilevando molto utile per le inchieste del Ministero pubblico.

Ovviamente il termine di 100 giorni non è stato fissato a casaccio, bensì è il massimo che è stato sancito con una sentenza del Tribunale federale che ha fatto giurisprudenza a livello svizzero. La Suprema Corte era stata chiamata a esprimersi sul sistema di videosorveglianza di San Gallo, che fu oggetto di una votazione popolare, e ha stabilito che il termine di 100 giorni è quello giusto, per garantire sia il diritto alla riservatezza della cittadinanza sia le esigenze delle persone vittime di reato, affinché vengano acquisite le registrazioni che potrebbero essere utili (il termine standard per le denunce è di 90 giorni). Dunque la capacità di stoccaggio del sistema di Lugano dovrebbe essere aumentata di almeno 20-25 volte, verosimilmente combinando server più capienti e algoritmi di compressione delle immagini più efficienti.