The View, il migliore hotel di Lugano

È l’ultimo arrivato ed è già stato classificato fra i primi. Alludiamo all’albergo The View di Lugano che, a due anni dalla sua apertura, si è già affermato a livello internazionale con prestigiosi riconoscimenti. Questa settimana a decretarne l’eccellenza è anche l’attesa, quanto selettiva, classifica che ogni anno proclama i “Migliori alberghi della Svizzera” stilata dagli esperti della SonntagsZeitung.

Infatti, tra i migliori alberghi di città prescelti dal “Rating”, la “New entry” è rappresentata proprio dal The View che si è distinto su tutti come “miglior albergo di Lugano, occupando nel contempo il 20mo posto a livello svizzero subito dietro Palaces di grande tradizione come il Dolder Grand o il Baur au Lac di Zurigo che sono in testa a questa classifica con il Beau-Rivage di Losanna.

Grande soddisfazione per Sara Rosso, la proprietaria del The View, che si è compiaciuta che gli esperti abbiano prescelto il suo albergo per l’eccellenza di tutti i servizi alberghieri che offre: dal confort della camere con vista alle prestazioni del centro benessere fino alla qualità della ristorazione.

Il SonntagsZeitung Rating quest’anno è stato particolarmente generoso con il Ticino considerando che ha pure proclamato “albergatore dell’anno” Diego Glaus dell’Hôtel Losone di Losone e ha riaffermato l’Eden Roc di Ascona quale “miglior hotel di vacanza di lusso”. Risultati che rappresentano indubbiamente un’eccellente promozione, soprattutto in Svizzera tedesca, per Lugano e per tutto il Ticino turistico alberghiero.

L’albergo The View appartiene al gruppo luganese Planhotel SA fondato e diretto dalla famiglia Rosso che ha festeggiato quest’anno il 20mo anniversario affermandosi come “miglior gruppo alberghiero svizzero dell’anno”.

(Red)