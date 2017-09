Viganello, la parrocchia festeggia 80 anni

Grande festa domenica 1. ottobre per la comunità di Santa Teresa in occasione della ricorrenza dell’edificazione della chiesa dedicata alla Santa francese

di Cristina Vonzun

La Diocesi di Lugano in queste settimane vive diversi anniversari di parrocchie, congregazioni, sodalizi cattolici, segno di una storia di fede popolare ricca e feconda. Il primo ottobre, festa liturgica di Santa Teresa del Bambin Gesù, sarà la parrocchia di Viganello dedicata a questa Santa a sottolineare un’importante ricorrenza. Il 23 maggio 1937, ottant’anni fa, infatti, venne posata la prima pietra della nuova chiesa dedicata alla Santa francese, la cui ricorrenza è il 1. ottobre. In questi giorni la parrocchia vuole sottolineare l’evento con una novena, una festa e l’esposizione in chiesa, dal 16 settembre al 15 ottobre, della mostra di 15 pannelli dal titolo “Una Chiesa che esce” che illustra molti concetti chiave del pontificato di Papa Francesco. Il bollettino parrocchiale per l’ottantesimo ha pubblicato un inserto speciale curato da Chiara Valsangiacomo di Viganello, con notizie e informazioni tratte dal bollettino parrocchiale di Pazzalino e Cassarate, dal 1933 al 1949, mettendo a disposizione un interessante documento storico.

L’edificazione della chiesa

Scopriamo dunque che “nel territorio di Viganello fino al 1930 non esisteva alcun edificio religioso: gli abitanti della zona facevano riferimento alla chiesa parrocchiale di Pazzalino, a quella della Madonnetta o a quella di San Pietro alle Erbette a Cassarate”. La crescita della popolazione nella frazione di La Santa portò in quegli anni alla necessità di una diversa organizzazione pastorale. L’allora vescovo Aurelio Bacciarini inviò nel 1929 da Gordola a Pazzalino don Giovanni Guggia (1879-1953). Il compito affidato al sacerdote era, tra gli altri, di erigere una nuova chiesa.