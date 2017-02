Villa Violetta, assolto Yasar Ravi

Era l’ormai lontano 2006 quando emerse il caso della compravendita fraudolenta di Villa Violetta. Ebbene, a distanza di oltre 10 anni è arrivata la sentenza della Corte d’appello di Locarno - presieduta dalla giudice Giovanna Roggiero-Will - che sigilla di fatto la vicenda.

Ma cosa ha sancito la sentenza? Che solo due dei cinque imputati chiamati a rispondere delle accuse nel novembre 2016 sono stati condannati per conseguimento e frode fiscale come già avvenuto in prima istanza: si tratta dell’ex proprietaria della villa e il fiduciario.

La condanna? Trecento aliquote giornaliere da 190 franchi, rispettivamente 170 da 400 franchi. È stata quindi confermata l’assoluzione dell’avvocato ed ex deputato Yasar Ravi, così come esce indenne dalla vicenda anche l’acquirente della villa, un petroliere inglese condannato in primo grado per conseguimento fraudolento. Il pp Arturo Garzoni mirava invece alla condanna dei cinque.

(Red)