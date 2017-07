Villaggetto, in piazza già da sabato

Avrebbe dovuto prendere il via in agosto, invece l’apertura del Villaggetto di piazza Manzoni è stata anticipata di cinque giorni: la struttura verrà infatti preinaugurata sabato (29 luglio), con un evento che inizierà intorno alle 18 e si protrarrà fino alle 2 del mattino.

Protagonista del Villaggetto di quest’anno sarà lo street food, con un’offerta gastronomica sviluppata all’insegna del concetto di «tapas» che sarà diversificata in base all’orario (colazione, merenda, aperitivo, dopocena). Sarà possibile assaggiare alimenti popolari, locali o etnici, caratterizzati da sapori rivisitati nell’ottica dell’alta cucina, ma accessibili a tutte le tasche. Non mancherà poi la possibilità di gustare caffè, vini, birre e distillati di qualità. Lo scopo della struttura temporanea è quello di rendere piazza Manzoni uno spazio stimolante e un luogo di aggregazione per tutti i cittadini: «Lo faremo già da sabato, in anticipo sui tempi – si legge nella nota stampa– allo scopo di raccogliere riscontri e opinioni per migliorare il tutto in corso d’opera». Per la preinaugurazione, a cui seguirà comunque l’apertura ufficiale del 3 agosto, il Villaggetto ospiterà musicisti e performer locali. Altre iniziative simili, artistiche e ricreative, si aggiungeranno al calendario dell’evento in corso di svolgimento.

Il 2% alle casse comunali

L’intenzione degli organizzatori – Ciani Lugano, Mauri Concept, Convivio e Agua le aziende che si sono aggiudicate il bando di concorso della Città– è quella di creare un polo d’attrazione nel centro di Lugano per abitanti della regione, ticinesi e turisti, ma non solo: «Con il nostro progetto intendiamo portare anche un ritorno economico alla Città. Oltre a quello indiretto, generato dai flussi di visitatori intorno a Piazza Manzoni e tra il lungolago e Piazza Riforma, l’amministrazione comunale potrà beneficiare di un introito misurabile concretamente e determinato in partenza: a iniziativa conclusa, infatti, destineremo il 2% dei nostri ricavi totali alle casse comunali». L’organizzazione del Villaggetto di quest’anno coinvolge, in termini di supporto ideativo e operativo, anche altre aziende locali, quali Edmondo Franchini SA, iGuzzini e Linkfloyd Sagl.

(Red)