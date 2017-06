Matrimoni forzati, una storica sentenza

Un 48enne svizzero di origine turca è stato condannato ieri a Basilea per tentato matrimonio forzato. Aveva infatti cercato un marito turco per la figlia maggiore.

di Martina Salvini

Prima storica sentenza in Svizzera contro il fenomeno dei matrimoni forzati. Un 48enne svizzero di origine turca è stato infatti condannato ieri a Basilea a tre anni e mezzo di carcere per ripetute violenze fisiche e psichiche sulle due figlie, nonché tentato matrimonio forzato. L’uomo, un musulmano osservante che vive in Svizzera da circa 30 anni, naturalizzato dopo aver sposato una cittadina elvetica, è stato condannato per diversi capi d’accusa, tra cui lesioni personali e coazione, oltre che per tentato matrimonio forzato.

L’imputato aveva infatti cercato un marito turco per la figlia maggiore. I due si sono sposati nel 2012, contro la volontà di lei. L’uomo ha poi picchiato la moglie. La ragazza voleva divorziare, ma il padre, contrario allo scioglimento del matrimonio, l’ha sottoposta a una pressione massiccia - minacciando tra l’altro di portarla in Turchia e di costringerla in quel paese a un nuovo matrimonio - e ha usato anche violenza contro di lei.

Nel suo caso il reato di matrimonio forzato - in vigore in Svizzera dal 2013 e punito con una pena detentiva sino a cinque anni - non ha potuto comunque essere provato a sufficienza e l’uomo è stato prosciolto. È stato invece condannato per tentato matrimonio forzato nel caso della seconda figlia, nel quale le prove erano chiare, ha indicato la presidente della corte, facendo riferimento in particolare a dichiarazioni di docenti. La giovane aveva conosciuto tramite Facebook un turco residente in Italia e aveva allacciato contatti con lui. Il padre non ha accettato questa sua iniziativa e si è fatto violento.

Non migliore del patriarca si è dimostrato il giovane turco, che voleva sposare la ragazza e, di fronte al suo rifiuto, ha continuato ad assillarla sempre di più e ha persino tentato di violentarla in un parco. Entrambe le figlie sono fuggite di casa insieme nel 2015 per sfuggire alle violenze. Oggi vivono nascoste e non hanno più contatti con il resto della famiglia.

«Si tratta di una prima assoluta in Svizzera», ci conferma Sara Grignoli, coordinatrice del progetto ticinese Precofo (prevenzione, consulenza e formazione). Nel nostro Paese una legge ad hoc contro i matrimoni forzati è entrata in vigore il 1. luglio del 2013. Parallelamente ha preso il via un programma federale di durata quinquennale, che terminerà proprio il prossimo agosto, e incentrato sulla sensibilizzazione sul tema. Tra i 18 Cantoni che vi hanno aderito c’è anche il Ticino.