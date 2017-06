150 candeline per i pompieri di Mendrisio

(LE FOTO) "Oggi come allora, tra voi e per voi", i pompieri hanno voluto festeggiare con la popolazione questo importante compleanno, presentando il loro lavoro a grandi e piccini.

Giornata di festa per il corpo pompieri di Mendrisio che festeggia i 150 anni di esistenza. Nel vasto programma di eventi organizzati questo’anno sabato e’ stata la volta della presentazione alla popolazione. Con lo slogan "oggi come allora, tra voi e per voi" i pompieri hanno voluto abbracciare la popolazione con una serie di dimostrazioni in cantieri sparsi per il borgo. Dalla lotta contro il fuoco al soccorso stradale, dall’unita’ di intervento tecnico al giro panoramico sull’autoscala. Una serie di appuntamenti che hanno attirato l’attenzione di grandi e specialmente bambini attratti dal fascino del ruolo del pompieri. Un giornata baciata dal sole e di grande successo accompagnata da momenti di convivialita’ e da momenti ufficiali.

(Red)