60enne aggredito in centro a Chiasso

L'uomo è stato preso di mira in Corso San Gottardo, per cause ancora ignote, da un 19enne poi fermato e denunciato. L'uomo è caduto e si è ferito in maniera non grave.

Ieri sera, verso le 22:30, è avvenuta una lite in Corso San Gottardo a Chiasso. Mentre stava camminando lungo la strada un 19enne cittadino bosniaco domiciliato nella regione ha aggredito, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 60enne cittadino italiano pure domiciliato nella regione.

In seguito il 60enne è caduto a terra ferendosi, mentre l'aggressore è fuggito a piedi ed è stato fermato da un passante in via Bossi.

Il ferito è stato soccorso e trasportato all'Ospedale dal SAM. Lo stesso non ha subito ferite gravi. Il giovane è stato denunciato al Ministero pubblico.

(Red)