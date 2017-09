Accademia per il mondo e per il Borgo

di Andrea Finessi

È ormai una tradizione settembrina per la stampa incontrare la direzione dell’Università della Svizzera italiana e dell’Accademia di Mendrisio per fare il punto della situazione e annunciare l’inizio dell’anno accademico dell’importante facoltà momò. Un’università che, nel corso di ormai ventuno anni, è cresciuta diventando un importante punto di riferimento nel mondo per l’architettura, in generale, che per i giovani che intendono intraprendere questa strada su cui si regge lo sviluppo dell’ambiente in cui viviamo.

Quest’anno in particolare la presentazione è stata anche occasione per incontrare il nuovo direttore Riccardo Blumer che segue a Marc Collomb, il quale ha tenuto le redini dell’Accademia dando il via anche a importanti progetti. Come infatti ha ricordato il rettore dell’USI Boas Erez, affiancato da Blumer e dal coordinatore di direzione Marco Della Torre, oltre al prosieguo dei lavori per l’edificazione del Teatro dell’architettura, si è dato il via all’ampliamento del campus con l’investimento del Turconi 2, futura costruzione semi-interrata (su cui sono però arrivate alcune opposizioni alla domanda di costruzione) che ospiterà gli atelier degli studenti del primo anni e alla ristrutturazione dell’ex Vignetta, che sarà presto riaperto al pubblico.

Erez ha infatti sottolineato in apertura che l’Accademia di architettura a Mendrisio, «presenza che non va data per scontata» nemmeno dopo due decenni, «prosegue nel suo cammino di crescita e si conferma come luogo di cultura», non solo per gli esperti del settore, ma, a partire da quest’anno e con la nuova impronta che intende dare il nuovo direttore, anche aperto al pubblico, alla Città e ai suoi cittadini. L’idea di portare un certo fermento culturale ha già contaminato anche la stessa Accademia, dove il foyer vetrato posto di fronte al Parco di Villa Argentina è già stato trasformato in una “piazza” in cui si intendono ospitare eventi sia dell’Accademia che su proposta di associazioni e realtà locali. Una dinamicità con cui si vorrebbe aumentare anche la coesione dell’ateneo stringendo i rapporti e avvicinando le facoltà di Lugano, preludio anche a quanto avverrà con il futuro campus. Vivacità che riguarda quindi l’accademia e gli studenti, soprattutto, perché Riccardo Blumer intende amplificare l’apertura verso il mondo «che vogliamo catturare per farlo conoscere».