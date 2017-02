AIM: "Ecco perché votare sì"

Il capo dicastero Marco Romano spiega, in un'intervista, i tanti benefici per i cittadini con l'approvazione della trasformazione delle aziende industriali di Mendrisio.

di GianMaria Pusterla

L’appuntamento con la trasformazione delle aziende industriali di Mendrisio (il voto popolare si chiuderà il 5 marzo) è di quelli decisivi. Non per gli assetti partitici, come vorrebbero far credere o sperano gli oppositori, ma per i cittadini di tutta Mendrisio. Municipio (all’unanimità) e Consiglio comunale (a forte maggioranza) hanno deciso di passare da azienda municipalizzata (retta da una legge del 1907) a Società Anonima totalmente di proprietà comunale (il 100% delle azioni in sostanza restano nelle mani dei… cittadini). Mentre il materiale di voto è già stato recapitato a casa, abbiamo voluto sentire il capo dicastero, Marco Romano.

C’è chi si chiede perché, visto che le AIM non vanno poi così male, si è voluto cambiare.

“Dobbiamo cambiare. Non per nulla le aziende industriali di Lugano e tutte le altre municipalizzate lo hanno già fatto (Lugano ben 17 anni fa), con l’unica eccezione di Bellinzona. Ciò ha permesso a queste aziende di essere meglio posizionate su un mercato ormai liberalizzato, con una capacità di reazione decisamente migliore. I risultati positivi sono evidenti (basti andare a guardare i loro conti) con inoltre un ampliamento dell’offerta di servizi a favore dei cittadini. Non peggioriamo nulla: il rapporto di lavoro con i nostri dipendenti sarà garantito da un contatto collettivo di lavoro già approvato assieme ai sindacati, dove tutti i diritti acquisiti vengono garantiti. Avremo la possibilità di migliorare la qualità e i prezzi dell’energia elettrica. Potremo aumentare i servizi, andando a incrementare l’attività per le energie rinnovabili. Il controllo democratico sull’attività dell’azienda sarà ancora nelle mani del Municipio, del consiglio comunale e in ultima analisi, qualora si rendesse necessario, dei cittadini. Avremo solo dei plus. Quindi perché rimanere immobili?”.