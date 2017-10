Al via i lavori alla stazione di Chiasso

Con un investimento di 245 milioni di franchi, a settembre hanno preso il via i lavori di rinnovo e ampliamento della stazione FFS di Chiasso Viaggiatori e Smistamento, al fine di adeguare la stessa ai futuri standard per i clienti del traffico merci e passeggeri. Il progetto rappresenta uno dei tasselli chiave in funzione della messa in esercizio della Galleria di base del Monte Ceneri. Una volta ultimati i lavori, la stazione offrirà alla clientela importanti vantaggi quali collegamenti più veloci e più frequenti, accessi ai treni facilitati e più comodi e l’abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili.

Numerosi gli interventi previsti

Traffico passeggeri

I lavori infrastrutturali, che si concluderanno nel 2021, saranno a beneficio tanto del traffico passeggeri quanto del traffico merci. In particolare nell’ambito passeggeri, fanno sapere le FFS, sarà notevolmente aumentato il confort grazie a sistemi informativi di ultima generazione, oltre a nuovi arredi. I marciapiedi saranno rinnovati e adattati agli odierni standard, così da renderli conformi alla legge per i disabili con accesso ai treni senza ostacoli. Il marciapiede centrale sarà inoltre ampliato.

Grazie all’innovativo sistema di transizione dinamica sui binari 2 e 3, i treni passeggeri potranno circolare senza doversi fermare. Ciò avrà effetti positivi sui tempi di percorrenza dei treni internazionali. Le pensiline saranno sostituite con strutture moderne, conformi allo standard FFS e, non da ultimo, sarà realizzato un nuovo sottopassaggio con accesso a Via Dünant, grazie al quale saranno collegati in modo più rapido il Quartiere Soldini e il centro città alla stazione.

Traffico merci

Per quanto riguarda il traffico merci, cinque binari saranno allungati a 750 metri, così da aumentare la capacità, la flessibilità e la produttività dello scalo di Chiasso. Infine sarà completata l’elettrificazione dei binari presso il Fascio U per le partenze in direzione sud.

La stazione di Chiasso Viaggiatori sarà inoltre automatizzata e gestita dalla Centrale di Esercizio di Pollegio. Grazie ai sistemi di gestione e controllo ferroviario di ultima generazione, sarà aumentata la sicurezza della circolazione ferroviaria all’interno del nodo di Chiasso così come per il traffico internazionale.

Investimenti e programmazione

L’investimento stanziato per il pacchetto di misure ammonta a circa 245 milioni di franchi.

I lavori previsti sono suddivisi in cinque fasi distinte:

01.04.2016-30.04.2019: esecuzione nuovo apparecchio centrale elettronico

11.09.2017-20.04.2018: esecuzione marciapiede lato fabbricato viaggiatori

01.05.2018-31.07.2019: esecuzione marciapiede intermedio

13.12.2020: messa in servizio transizione dinamica

01.05.2019-31.12.2021: esecuzione nuovi binari 750 metri

"La clientela è al centro delle attenzioni di FFS", si legge nel comunicato stampa, nel quale viene specificato che al fine di limitare i disagi per tutta la durata dei lavori saranno adottate misure di informazione e di supporto alla clientela. Nello specifico in base all’avanzamento dei lavori sarà adattata la cartellonistica della stazione e nelle fasi critiche sarà presente del personale di accompagnamento delle FFS.

La maggior parte dei lavori in stazione Viaggiatori saranno eseguiti di giorno. Solo alcuni tipi di intervento saranno svolti nelle ore notturne, per non intralciare il traffico ferroviario diurno; in quest’ottica saranno adottate tutte le misure possibili per limitare i rumori, le polveri e il movimento di mezzi pesanti.

