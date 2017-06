Ambiente e personale, la prima cura

di Andrea Finessi

Possono le cure e le attenzioni del personale, l’ambiente in cui si vive e le terapie che vanno a toccare i ricordi e le sensazioni della mente dell’anziano, andare a sostituire i farmaci nella presa in carico dei pazienti con deficit cognitivo? Quella della Fondazione Tusculum è più che una scommessa, è una certezza sulla base di studi scientifici internazionali nell’uso delle terapie non farmacologiche. La giornata di venerdì scorso è stata occasione, per la stampa e gli interessati, di approfondire questo innovativo approccio che verrà adottato all’interno della Domus Hyperion, la cui apertura, dopo i ritardi dovuti a diversi ricorsi sui concorsi d’appalto, è stata posticipata a giugno 2018, ha spiegato il presidente della fondazione, Raffaele Cereghetti, affiancato dal direttore don Emilio Devrel, dal direttore sanitario Marco Ferrera, dal dottor Ivo Cilesi, esperto di terapie non farmacologiche, e da Gianpaolo Bucchioni, curatore dell’ambiente del nuovo padiglione.

Cosa sono le terapie non farmacologiche? Le novità della Domus Hyperion, di cui abbiamo già dato in passato qualche anticipazione sul GdP, rappresentano un unicum a livello svizzero e sono il frutto di anni di studi e osservazioni, ma anche una scelta basata su una presa in carico in cui si mette sempre al centro la persona e non la malattia, è stato sottolineato. Ciò significa cercare di sostenere sempre l’autonomia della persona, facilitandogli le azioni, senza sostituirsi, ma incoraggiando gli individui a compiere attività di vita quotidiana, evitando così una perdita precoce della capacità di svolgere queste azioni. Questo richiede un’équipe altamente formata e preparata, hanno spiegato Cilesi e Ferrera, affinché una volta individuate le necessità personali, si possa assumere la prospettiva di questa persona e creare un ambiente sociale supportivo ad hoc.

«Per noi il settore infermieristico, forse più che quello medico, assume così un valore cruciale – ha spiegato il direttore sanitario - perché ci permette di attuare un piano personalizzato per ogni ospite. Le prime cure infatti sono il personale e l’ambiente, perché il personale sarà autonomo nel decidere se dare un farmaco o meno e nel gestire la stimolazione cognitiva. Questo ci permette di far fronte a delle prese in carico che finora venivano risolte con l’uso dei medicinali, perché il nostro primo obiettivo è stato quello di ridurre i farmaci, sostituendoli con terapie non farmacologiche». Come è stato ribadito, ciò non significa eliminare i farmaci, ma usare il medicinale solo laddove è necessario e in mancanza di alternative.