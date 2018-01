Ancora disagi sulla Mendrisio-Varese

di Andrea Finessi

Nuovi ritardi, nuovi disagi, nuovi malumori. La linea Mendrisio-Varese torna a far parlare - male - di sé, dopo un nuovo episodio di soppressione di convogli occorso ieri mattina, proprio nell’ora di punta. Questa volta il problema è stato causato da un guasto tecnico di natura imprecisata, avvenuto sul Tilo delle 5.36 nella stazione di Varese e diretto a Bellinzona. Il treno che sarebbe dovuto partire alle 07.05 da Mendrisio, è invece partito con 43 minuti di ritardo, causando un “effetto domino” su tutti treni successivi.

Questa volta va comunque precisato che quanto accaduto, come ci spiega il portavoce FFS Patrick Walser, in realtà non avrebbe nulla a che vedere con la nuova linea, essendo un guasto tecnico del treno che sarebbe potuto accadere ovunque. All’utente finale però poco cambia saperlo e questo episodio va a sommarsi ai precedenti “incidenti di percorso” registrati dalla messa in servizio della FMV. Un avvio che, ci ricorda Walser, avrebbe richiesto sei mesi di test e non uno soltanto. Il risultato purtroppo oggi è sotto gli occhi di tutti, anche se sia FFS che Trenord, «stanno lavorando alacremente per risolvere tutte le criticità». E qualcosa è già stato risolto dei tre problemi finora evidenziati.

Il primo problema registrato è stato «quello degli inconvenienti tecnici per via della troppo breve fase di test, ma anche a questo si è nel frattempo rimediato. Ci sono tuttavia incognite tecniche che non sono prevedibili perché il “sistema treno” non è perfetto e ha un margine di errore, seppure i treni subiscano una manutenzione regolare» ha spiegato il portavoce al GdP. E questi guasti, in alcune situazioni, rischiano di peggiorare la situazione a causa di un’altra criticità della linea, ossia il binario unico tra Varese e Induno Olona: un tratto che fa da effetto imbuto e che risulta componente determinante nei ritardi dei treni in partenza da Varese e diretti verso il Ticino.

Il secondo problema registrato è stato il passaggio della documentazione di transito a cavallo del confine. Si tratta di documenti fino a qualche giorno fa trasmessi in forma cartacea e passati a mano dal personale operante sui convogli. «Il problema è emerso a fronte dei ritardi, perché bisognava aspettare l’arrivo dei treni per il passaggio di consegne. Prima abbiamo risolto con una doppia copia dei documenti conservati nelle stazioni, mentre ora il personale di Trenord è stato dotato di palmare con documentazione digitale. È chiaro che ci vuole qualche tempo per ottimizzare il servizio, ma è stato avviato tutto in breve tempo e ora le cose stanno migliorando».

Il terzo problema è la complessità dell’orario: «Questo forse necessita ancora di una fase di adattamento. Anche su questo fronte le cose stanno migliorando, ma non le nascondo che non siamo contenti del quadro generale. C’è una collaborazione con i nostri vicini, i quali tuttavia hanno abitudini diverse sulla catena delle coincidenze. In Svizzera abbiamo un margine di attesa di 3 minuti, in Italia ci sono altri tempi, fino anche a 15 minuti. Questo fa capire come sia difficile garantire un servizio perfettamente in orario. E questo va ad incidere anche sulla nostra qualità. Lo standard di oltreconfine infatti sta andando a influenzare i nostri standard, perciò dobbiamo trovare delle soluzioni che soddisfino tutti. I nostri clienti pagano un biglietto e perciò un servizio che deve essere soddisfacente. Noi stessi non siamo soddisfatti, ma posso assicurare che tutti i miei colleghi di FFS, TILO e Trenord stanno lavorando per migliorare il servizio». Nei giorni scorsi Walser si era già scusato a nome delle FFS per questa situazione. Scuse che ieri ha ribadito: «Posso solo continuare a scusarmi per le FFS che sono abituate ad un determinato standard che al momento non va bene». Ma questa è soltanto una parte della responsabilità. L’altra è delle ferrovie della Penisola, dalle quali finora di scuse non ne sono arrivate. Ma a questo punto anche quelle, se giungeranno, saranno in ritardo.

Non è andata così: nello specifico il ritardo a questo treno non ha permesso la fase di aggancio/sgancio a Mendrisio e alcuni treni verso nord hanno dovuto circolare in composizione singola anziché doppia.