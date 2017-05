Arcobaleno, "Vogliamo uno sconto del 50%"

I Comuni del Mendrisiotto chiedono di ridurre del 50% i costi dell'aumento a loro carico previsti dalla Comunità tarrifale Arcobaleno nel 2016 e nel 2017.

Oltre al problema di aver saputo in ritardo del rincari, fanno sapere gli enti pubblici nella loro lettera indirizzata al Cantone, il Mendrisiotto si ritrova penalizzato dal fatto di non ricadere in un'unica zona, "come dovrebbe essere da anni".

L'aggravio previsto a carico dei Comuni rispetto all'anno precedente, si fa sapere, è aumentato da circa 4 milioni di franchi a circa 6 milioni di franchi.

(Red)