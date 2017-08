Auto esce di strada e si cappotta sull'A2

Un incidente della circolazione è avvenuto oggi pomeriggio, attorno alle 16:15, sull’autostrada A2, direzione sud all’altezza dell’uscita dell’area di servizio di Coldrerio.

Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una vettura che circolava in direzione dell’Italia, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che ha urtato la barriera metallica a lato della carreggiata per poi volare all’esterno della stessa, finendo nell’adiacente scarpata rovesciato sul tetto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM e della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sono note. La Polizia cantonale ha provveduto a chiudere una corsia per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo. Questo ha creato disagi al traffico con la formazione di colonne.

(Red)