Balerna, allievi in aiuto dei migranti

di Andrea Finessi

L’anno scorso fu la Tanzania. Quest’anno invece i ragazzi delle scuole medie di Balerna, hanno scelto una realtà più vicina, ossia i migranti accolti dalla parrocchia di Rebbio a Como e Casa Astra. Insomma, ormai sta diventando una tradizione nei primi mesi dell’anno lanciare un’iniziativa di solidarietà per questi ragazzi a cavallo tra l’infanzia e l’adolescenza. Un periodo di cambiamenti, in cui trovare la propria identità e in cui progetti come quello avviato dalla scuola di Balerna hanno un ruolo fondamentale per sensibilizzare i giovani su certe tematiche.

L’idea è nata dagli stessi studenti, nell’ambito dell’assemblea degli allievi, dove si è parlato dell’iniziativa avviata da Tiziana Pelli dell’osteria Mazzola (a Balerna), già impegnata nella raccolta di cibo e indumenti per aiutare i giovani migranti ospitati nei locali della parrocchia di Rebbio (Como). Traendo spunto da questo tipo di iniziativa umanitaria, anche gli allievi della scuola media di Balerna hanno quindi deciso di attivarsi. «L’anno scorso abbiamo sostenuto un’associazione che opera in Tanzania - ci racconta il direttore della Scuola media Stelio Belloni - abbiamo proposto una vendita di foto e si è fatto un mercatino con oggetti e qualcosa da mangiare, una buvette. In una serata abbiamo incassato 2.500 franchi. Così quest’anno, alla luce di tutti i migranti che arrivano al confine, i ragazzi hanno iniziato a leggere alcuni articoli di giornale in classe e in particolare sono rimasti colpiti dal sapere che tra chi arriva molti hanno la loro stessa età. Per noi è stato un modo di far capire loro la fortuna che hanno, ma da lì tra gli studenti è nata l’idea di aiutarli e ripetere l’operazione dello scorso anno in sostegno ai meno fortunati». In particolare gli alunni hanno pensato a quei minorenni che temporaneamente hanno trovato un rifugio e pasti caldi presso l’oratorio di Rebbio gestito da don Giusto Della Valle e dai suoi volontari, che aiutano anche fino a cento ragazzi e ragazze, molto spesso soli, non accompagnati e bisognosi. Toccati da questa emergenza umanitaria, gli allievi con i loro docenti si sono organizzati designando in ogni classe un delegato, con il compito di sovrintendere alla raccolta di indumenti invernali e cibo (riso, scatolame, farina, pasta, ecc.). La direzione della scuola ha messo a disposizione degli allievi un locale deposito dove, durante la settimana, il materiale raccolto poteva essere immagazzinato e, alla fine, alcuni docenti e adulti volontari hanno poi pensato al trasporto direttamente a Rebbio, effettuando una decina di viaggi dal 20 novembre a oggi. «Tutto ciò è stato reso possibile anche dalla attiva collaborazione e partecipazione dei genitori», sottolinea il direttore. Ma non è finita, perché oltre alla raccolta di indumenti e di generi alimentari, venerdì 9 dicembre le classi hanno organizzato un mercatino di Natale in cui venivano venduti prodotti artigianali e dolci natalizi realizzati dagli allievi, come lo scorso anno. La buona frequenza del mercatino natalizio e l’entusiasmo dei giovani venditori, ha permesso di raccogliere 2.700 franchi che, in parte negli scorsi giorni sono stati consegnati da alcuni rappresentanti degli allievi, accompagnati da docenti e genitori, nelle mani di don Giusto e in parte sono stati consegnati ai responsabili di “Casa Astra” a Mendrisio per sostenere l’importante opera umanitaria che viene da loro svolta.