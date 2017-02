Balerna, l’ultimo viaggio del migrante

di Andrea Finessi

Mentre si cerca di dare un’identità all’uomo di origine africana che lunedì sera è rimasto folgorato sul tetto di un treno TiLo in viaggio tra Chiasso e Balerna e diretto a nord, si tenta anche di fare chiarezza su quanto accaduto. Il Comandante dei pompieri di Chiasso, Davide Chiesa, ieri mattina è tornato alla stazione di Balerna, dove poche ore prima si è trovato a dover tirare giù, insieme ai colleghi, il corpo carbonizzato dell’uomo che alcuni dei testimoni hanno descritto come una “palla di fuoco”.

Il pompiere ha poco da dire, se non che l’allarme è scattato alle 19, quando sono stati chiamati per un incendio di un treno passeggeri: «Non c’era incendio sul treno, ma ci siamo trovati davanti a un altro tipo di problema, ossia una persona sul tetto gravemente ferita».

Ora l’indagine è in corso e le forze dell’ordine tacciono, ma l’ipotesi più accreditata è quella del tentativo, da parte di un migrante, di entrare in Svizzera in questo modo pericoloso, salendo a bordo del treno già in Italia, forse a Como o poco prima. Nei pressi del tunnel di Monte Olimpino alcuni passeggeri hanno raccontato di aver udito tre forti tonfi sul tetto, quindi ci si chiede se l’uomo fosse solo o se con lui ci fossero altri.