Balerna, da strada cantonale a piazza

Inaugurata sabato la riqualifica del centro paese. Un progetto costato 1,4 milioni e maturato a lungo. Il traffico resta, ma come “ospite”. Il tunnel rimane la miglior soluzione.

di Andrea Finessi

Doveva essere solo il rifacimento della pavimentazione stradale, ma nel tempo si è trasformata in una rivoluzione del centro paese. Balerna da sabato ha ufficialmente un nuovo volto, grazie alla posa di nuovi marciapiedi, più larghi, in gneiss, e altre piccole opere di arredo urbano e del verde, come la posa dei platani che offriranno ombra e fresco a chi si siederà nelle nuove panchine.

Con l’inaugurazione di sabato si è definitivamente conclusa la riqualifica del centro paese, salutata dalla popolazione con una grande festa a cui hanno partecipato, oltre al sindaco Luca Pagani e all’arciprete don Gian Pietro Ministrini che ha imposto la sua benedizione, anche il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli e il presidente del Gran Consiglio Walter Gianora. Una festa che si è svolta tra la nuova “piazza” e la Sala del Torchio, nella quale la mostra “La pyàtsa Növa” ha costituito un interessante accostamento tra storia e attualità dell’evoluzione del concetto urbano. Un aperitivo, allietato prima dalla Civica filarmonica di Balerna e poi dalla Jack in the box Quintet, è stata quindi la degna conclusione della giornata festosa.

Dal costo di circa 1,44 milioni di franchi, il cantiere che ha tenuto occupato il Comune per circa un anno è finalmente finito e Balerna oggettivamente ha guadagnato un vero centro paese, esteticamente più gradevole rispetto a prima. Sarà bastato questo a far cambiare idea coloro che nel referendum del 2014 votarono contro? Forse. La realtà è che oggi i marciapiedi, il sagrato della chiesa e la stessa cantonale con asfalto fonoassorbente sono più a misura d’uomo e meno a misura di veicolo, dopo la trasformazione della strada in una piazza.