Cade da un'impalcatura e si ferisce

È successo a un operaio in un cantiere a Castel San Pietro. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso e avrebbe riportato ferite di media gravità.

Un infortunio è avvenuto questa mattina, attorno alle 11:30, in un cantiere in via alla Chiesa a Castel San Pietro.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, un operaio era intento a lavorare su un'impalcatura all’interno dello stabile quando, per motivi da stabilire, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, riportando ferite di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure allo sventurato che in seguito è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)