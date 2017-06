Camion in fiamme a Stabio

Un camion ha improvvisamente preso fuoco giovedì sera, poco prima delle 20:30, in un posteggio nella zona industriale di Stabio, in via Vite. A causa della rapida propagazione anche un furgone posteggiato a lato è stato avvolto dalle fiamme. Un terzo veicolo, un’autovettura, è stata spostata in tempo anche se parzialmente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Mendrisio che hanno domato l’incendio prima che si estendesse anche al rimorchio del veicolo pesante ed in seguito raffreddato le lamiere. Sul posto la Polizia Cantonale per i rilievi del caso. La zona è stata isolata per agevolare le operazioni. Nel sinistro nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo.