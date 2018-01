Centrali a cippato nella regione più inquinata

di Andrea Finessi

Da anni si demonizza l’inquinamento causato dai veicoli, eppure i dati che dimostrano che la maggior parte delle polveri vengono dalla combustione della legna, dalle caldaie e dalle centrali termiche, sono sotto gli occhi di tutti. Tra chi soffre maggiormente di questo inquinamento, notoriamente vi è il Mendrisiotto, dove spesso la concentrazione di polveri supera i limiti imposti dal Cantone e dalla Confederazione. Basti dire che in base all’ultimo rapporto cantonale sulla qualità dell’aria del 2016, il Mendrisiotto ha avuto una media annua di PM10 (i dati delle misurazioni delle polveri ultrafini PM2,5 arriveranno con il rapporto del 2017 ) di 24 microgrammi a metro cubo (µg/m3), contro un limite annuo dell’Ordinanza sull’inquinamento atmosferico, OIAt, di 20 µg/m3, superando la soglia di 50 µg/m3 per 28 giorni (contro ad esempio i 3 di Bodio). Le inversioni termiche che stratificano l’aria e impediscono il ricircolo in verticale e la siccità non aiutano, così spesso d’inverno o d’estate scattano misure per cercare di contenere e abbassare questo tipo di inquinamento, in particolare con limitazioni alla velocità dei mezzi a motore e soprattutto con divieti ad accendere fuochi e camini. Contenere la velocità dei mezzi ha effetti soltanto sulle emissioni derivanti dal traffico, le quali rappresentano circa il 25% del totale. Mentre l’inquinamento da polveri fini rappresenta il 30-50% (secondo i dati dell’ARPA lombardo si parla del 47%) dalla combustione di biomasse, legna e carbone. Queste polveri, PM10, PM2.5, fino alle PM1 sono polveri che vengono respirate costantemente, tuttavia maggiore è la concentrazione, maggiore è il rischio che alcune di esse vadano a insidiarsi negli alveoli polmonari, finanche nel sangue. Le conseguenze possono essere dalla semplice tosse, fino all’asma, la bronchite, difficoltà di sviluppo dei polmoni (specialmente nei bambini), infezioni alle vie respiratorie, bronchite cronica, cancro polmonare, malattie del cuore e della circolazione, infarto, ictus (vedi lo studio “Sapaldia” condotto in Svizzera e lo studio “Escape” svolto a livello europeo), così come riportava lo scorso anno anche il cardiologo Giorgio Noseda.

Tre centrali a biomassa

Fatta questa lunga, ma doverosa premessa in merito alle polveri fini e alla loro correlazione con le malattie cardiovascolari e accertato che una delle fonti principali delle emissioni è la combustione delle biomasse, sorge una domanda: perché in uno dei territori più inquinati del Ticino, sorgono una dopo l’altra centrali termiche proprio a biomassa? A Coldrerio è infatti in funzione da anni un impianto di teleriscaldamento a cippato in via di ampliamento che riscalda gli edifici pubblici del Comune. A Mezzana, dove nel 2006 si pensò realizzare una centrale termica a gas per riscaldare l’istituto agrario e il dormitorio, nel febbraio 2011 (vedi mess. 6462) il Consiglio di Stato decise di optare per l’alimentazione a cippato, dopo aver valutato varie opzioni.