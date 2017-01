Centro migranti sul Pian Faloppia

Da Berna la conferma della realizzazione di una struttura unica, da 350 posti, per ospitare i rifugiati. Ma i sindaci di Novazzano e Balerna non sono favorevoli.

di Andrea Finessi

Se non a Chiasso, dove? Il nuovo centro unico di procedura per i migranti in Ticino preannunciato lo scorso anno da qualche parte dovrà trovare spazio. Martedì il Municipio di Chiasso ha incontrato il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi e del Dipartimento sanità e della socialità Paolo Beltraminelli e dai due Consiglieri di Stato ha ricevuto la conferma che il centro di registrazione e procedura resterà soltanto centro di registrazione. Una volta sbrigate le pratiche, i richiedenti l’asilo verranno infatti spostati in una nuova struttura che sarà pronta entro il 2020, non più a Chiasso o a Losone bensì, si va delineando, in un nuovo edificio che dovrebbe sorgere sul Pian Faloppia.

