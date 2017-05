Centro rifugiati a Pian Faloppia: "Fuorviante"

di Andrea Finessi

Sarà che Berna è lontana dal Mendrisiotto e forse conosce poco la realtà locale, ma la pianificazione del territorio non consente errori. Come scritto venerdì scorso, è in pubblicazione ormai da qualche giorno sul sito della Confederazione la bozza del Piano settoriale asilo (PSA) che il Governo federale sta preparando per la pianificazione del futuro centro di registrazione e procedura che offrirà 350 posti letto e un centinaio di posti di lavoro, denominato sulla carta “Centro federale Pian Faloppia”. Il nome dovrebbe definire la sua ubicazione, appunto, il Pian Faloppia, così come indicato lo scorso 3 febbraio direttamente dalla consigliera federale Simonetta Sommaruga in visita in Ticino per incontrare i rappresentanti dei Comuni coinvolti, in particolare di Balerna e Novazzano.

Peccato che, come si può vedere dalla cartina e come indicato dalla stessa Sommaruga, il centro non sorgerà sul Pian Faloppia, bensì in zona Pasture, una piccola frazione di terra di proprietà delle FFS situata a ridosso dei binari a nord del comparto citato. Una differenza non da poco, soprattutto a partire dal momento in cui il documento ha una valenza pianificatoria non solo sovracomunale, ma addirittura sovracantonale. Come si legge nella bozza del Piano settoriale asilo (PSA), consultabile e scaricabile dal sito internet www.sem.admin.ch/sachplanasyl, nel testo compare scritto che «i Comuni di Balerna e Novazzano hanno elaborato un Piano particolareggiato del Pian Faloppia (PRP), nell’intento di insediare anche altri commerci nonché ristoranti e alberghi. Il quartiere Pian Faloppia è delimitato, a nord, a ovest e a sud, dai binari delle FFS».

Anche se poco dopo si specifica che «il fondo in oggetto tuttavia non fa parte del PRP», si prosegue a parlare del Pian Faloppia: «Nel quadro del PRP, - si legge - il Comune di Balerna prevede di sfruttare le zone edificabili esistenti erigendo un parco d’innovazione. In considerazione del desiderio espresso dal Comune di Balerna che il centro federale d’asilo non intralci la costruzione del parco d’innovazione, la SEM ha proposto quale ubicazione l’area qui definita». Due le considerazioni, a questo punto, espresse direttamente dal sindaco di Novazzano Sergio Bernasconi, il quale commenta che il documento «è stato redatto con molta superficialità». La prima considerazione riguarda il fatto che il Piano particolareggiato del Pian Faloppia è stato elaborato esclusivamente da Balerna e non da Novazzano. In particolare il Pian Faloppia è ubicato tra via Passeggiata e via Commercio e principalmente sul territorio di Balerna e non coincide in alcun modo con la zona interessata dal PSA (appunto tra via Motta e i binari). Secondariamente, dal testo della Confederazione sembra che Balerna intenda costruire una qualche struttura denominata parco d’innovazione, che riporta alla mente il progetto federale del parco svizzero dell’innovazione, nel cui ambito si cercava un luogo in cui creare un’antenna regionale con indirizzo nella logistica dei dati. Il Pian Faloppia venne candidato nel marzo 2015 dalla Fondazione AGIRE, ma successivamente Berna optò per la città di Bienne.

Quando ci si riferisce al Pian Faloppia, perlomeno a Balerna, si parla invece di “parco tecnologico”, a sottolineare che si vorrebbe che il comparto sia riservato ad aziende ad alto valore aggiunto, tanto che i vincoli per potervisi insediare devono rispettare dei rigorosi paletti imposti dal PRP. E certamente il Comune non intende “costruire” alcunché se non in senso figurato. Si capisce quindi che il documento, già da queste considerazioni, è piuttosto impreciso e, come dice Bernasconi, di «una totale confusione»: «Noi contesteremo questa pianificazione, - afferma al GdP - perché non si può mettere in pubblicazione ciò che non corrisponde alla realtà. Una pianificazione va pubblicata in modo corretto e non fuorviante». Della stessa idea anche il sindaco di Balerna Luca Pagani, che sta preparando con il Municipio altrettante puntuali considerazioni «su tutto», ci dice, ovvero «sull’ubicazione, sugli aspetti pianificatori, sulle conseguenze per il territorio, la sicurezza e l’integrazione» e invita la popolazione a fare altrettanto. Eventuali osservazioni dovranno essere inviate dai cittadini e dal Comune all’Ufficio della pianificazione locale, in via Zorzi 13 a Bellinzona, entro il 19 maggio. A sua volta il Cantone avrà tempo fino a luglio per inoltrare all’indirizzo di Berna tutte le osservazioni giunte.