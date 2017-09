Cercatore di funghi disperso sul M. Generoso.

Avrebbe dovuto fare rientro oggi nel pomeriggio, dopo essersi recato sul Monte Generoso per un'escursione alla ricerca di funghi, la sua auto è stata ritrovata parcheggiata in zona Baldovana, ma non di lui non si hanno più notizie. Si tratta di un uomo della regione che Polizia, Soccorso Alpino ed un elicottero della REGA stanno cercando senza sosta in queste ore. Sul posto sono all'opera anche i cani della Sezione Cinofila della Polizia Cantonale. L'allarme è stato lanciato dai parenti, che non vedendo l'uomo rientrare al domicilio, hanno fatto scattare le operazioni di ricerca coordinate dalla Polizia Cantonale, che ha allestito in zona il posto di comando mobile.