Che sia la volta buona per il Pian Faloppia?

di Andrea Finessi

Si concluderà oggi la pubblicazione del progetto del futuro insediamento aziendale che potrebbe segnare una svolta decisiva per il Pian Faloppia. Inizialmente denominato “Ht HUB 6828”, in virtù della vocazione tecnologica della struttura, la sua definizione in hub, parola che tradotta letteralmente significa “snodo” o “perno”, vuole infatti segnarne già la sua destinazione e - sperano i promotori - il suo futuro. Il Pian Faloppia di Balerna rappresenta una delle poche zone edificabili sulla piana del Mendrisiotto dove ancora si trovano ampie metrature per insediamenti industriali. Un terreno che fa gola a molti, soprattutto in ambito di logistica, per la sua prossimità con la ferrovia, per la vicinanza all’autostrada e per essere a pochi passi dal confine italiano. Negli anni molti investitori hanno sperato di poter piantare le proprie modine, ma il Municipio ha scelto invece di mettere giù dei ferrei paletti a livello pianificatorio, dando una decisa impronta a ogni futuro insediamento e prospettando per il Pian Faloppia lo sviluppo di un “parco tecnologico”. Negli anni questa vocazione purtroppo ha faticato per varie ragioni a trovare realtà disposte a investire in grandi progetti e potenziali insediamenti, dall’antenna ticinese del Parco svizzero dell’innovazione ipotizzata dal Dipartimento federale dell’economia proprio sul Pian Faloppia, fino alla Swatch e alla Bally.

Ora potrebbe essere la volta buona, con un importante investimento di 16,68 milioni di franchi su una parte del terreno della Toselli SA che ne utilizzerà 27mila metri quadrati per questo progetto ridimensionando l’idea iniziale del parco dell’innovazione. Per ora unico inquilino confermato è la Tecnomec SA di Balerna, che trasferirà la sua attività all’interno del futuro hub, in un’ottica di crescita. L’azienda, che si occupa di meccanica, lavora con macchinari e strumentazione ad altissima precisione anche per l’industria aerospaziale, rispettando così quelle premesse di aziende ad alto valore aggiunto. Per ora dunque è già stato occupato un quarto dei 10mila metri quadrati calpestabili, ma come assicura al GdP uno dei responsabili della Toselli, Raffaello Tagliabue, vi sono già trattative con altri importanti utilizzatori, sui cui nomi per ora vige il più stretto riserbo. L’insediamento comunque sarà destinato di aziende di tipo industriale terziario ad alto livello tecnologico (high tech), pertanto i proprietari sono stati costretti a dire di no già ad una decina di aziende interessate, soprattutto in ambito di logistica.

L’arrivo di questo hub potrebbe dare inizio al cambiamento e attirare altri potenziali investitori ed è quanto si augurano sia i promotori che il Municipio guidato da Luca Pagani, che ha seguito da vicino e supportato questa iniziativa privata: «Il progetto è stato concordato in tutti i suoi particolari con l’amministrazione comunale» ha precisato Tagliabue, sottolineando che non vi è alcuna speculazione edilizia o volontà di imporsi. «Abbiamo voluto lavorare di concerto con l’amministrazione comunale perché c’è un Piano regolatore che ha richiesto di essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda per avere una struttura compatibile. Non è così facile avere a priori degli utilizzatori che abbiamo simili alti livelli tecnologici, ma abbiamo già un primo usufruitore e oggi tante aziende utilizzano dei processi produttivi ad alta tecnologia. L’importante è mettere una bandierina e partire, ma noi speriamo che sia il primo di una serie di interventi che vadano in questa direzione».

L’idea di questo insediamento è cambiata nel tempo: inizialmente infatti il progetto portato avanti con la fondazione Agire prevedeva lo sviluppo di un parco dell’innovazione sulla falsariga di quelli sviluppati a Zurigo. «Purtroppo oggi non ci sono le premesse - lamenta Tagliabue - perché seppure vi è richiesta di spazi per delle start-up, generalmente 150 metri quadri, non ve n’è abbastanza da riempire migliaia di metri quadrati come quelli che noi mettiamo a disposizione. Perciò necessariamente abbiamo pensato ad altri interlocutori, anche se non escludiamo di lasciare possibilità di utilizzare degli spazi modulari». Il progetto ridisegnato dallo Studio Grassi & partners Sagl è stato ridimensionato, trasformando i numerosi uffici del progetto precedente in spazi più orientati alle necessità aziendali. I due capannoni attualmente in pubblicazione sono però solo il punto di partenza e di terreno a disposizione ce n’è in quantità. Ad oggi ricorsi non ne sono arrivati e manca ancora il permesso di costruzione, ma una volta ottenute tutte le carte e avviato il cantiere, i promotori pensano di poter concludere l’edificazione in 14 mesi.

«La giusta direzione»

«È un progetto al quale guardiamo con molto interesse», commenta in proposito il sindaco Luca Pagani, da noi interpellato. «Da quanto ci è stato esposto sembra avere le carte in regola rispetto alla destinazione tecnologica e di valore aggiunto prevista dalle norme del piano particolareggiato del Pian Faloppia e quindi potrebbe essere un primo passo per lo sviluppo ulteriore di quell’ampio comparto in cui va ad inserirsi. Non è facile attirare sul nostro territorio delle realtà che abbiano le caratteristiche richieste, ma riteniamo che valga comunque la pena provare a essere proattivi per attirare aziende e far decollare questo comparto molto interessante per le sue caratteristiche e la sua posizione strategica. Così il parco tecnologico si forma e lo fa nella direzione auspicata», conclude Pagani.