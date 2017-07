Chiasso, 70 nuovi posti di lavoro

Saranno insediati in una costruzione temporanea per uffici della Segreteria di Stato della migrazione in attesa del nuovo centro per richiedenti l'asilo tra Balerna e Novazzano.

La Confederazione inoltrerà prossimamente una domanda di costruzione per una struttura modulare temporanea in Via Milano 23 a Chiasso. Con la creazione di circa 70 posti di lavoro nella struttura temporanea, la SEM "completa i posti amministrativi esistenti in via 1° Agosto a Chiasso per poter svolgere le procedure d’asilo velocizzate a partire dell’entrata in vigore della nuova legge sull’asilo fino all’apertura del futuro Centro federale d’asilo (CFA) a Balerna e Novazzano in zona Pasture".

Per poter svolgere le procedure d’asilo velocizzate conformemente alla nuova legge sull’asilo, occorre disporre in Ticino di oltre 100 posti di lavoro e prevedere la possibilità di alloggiare fino a 350 richiedenti l’asilo sotto un unico tetto. Stando alla pianificazione attuale, la nuova legge sull’asilo entrerà in vigore nel corso del 2019. La procedura per la realizzazione del nuovo centro a cavallo dei Comuni di Balerna e Novazzano è tuttora in corso. Esso aprirà le porte presumibilmente nel 2022. Pertanto, fino alla messa a disposizione del CFA Pasture, occorre una soluzione transitoria che permetta di svolgere le procedure d’asilo secondo le nuove disposizioni.

La Confederazione ha pertanto previsto una costruzione modulare temporanea in un terreno di proprietà della Confederazione situato di fronte all’edificio amministrativo dell’attuale Centro di registrazione e di procedura di Chiasso in via 1° agosto. Accanto ai 40 posti di lavoro esistenti, la struttura provvisoria ospiterà circa 70 nuovi posti di lavoro per collaboratori della SEM e partner esterni (rappresentanti legali, aiuto al ritorno, sicurezza). In questa ubicazione transitoria si svolgeranno le procedure d’asilo conformemente alle nuove disposizioni in materia di asilo che entreranno in vigore nel corso del 2019.

Unitamente ai circa 100 posti di lavoro, per poter introdurre le procedure d’asilo velocizzate, la Confederazione deve disporre in Ticino di 350 posti letto. In collaborazione con il Cantone Ticino, la Confederazione sta vagliando delle opzioni per assicurare i citati posti letto tramite soluzioni transitorie. Allo stato attuale non vi è ancora nulla di deciso.

(Red)