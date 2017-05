Chiasso, evoluzione digitale in corso

di Andrea Finessi

Il mutamento è ormai avviato, la trasformazione irreversibile: da piazza finanziaria, Chiasso sta diventando un polo capace di attirare realtà legate al settore dell’ICT, l’Information communication technology per le quali l’orizzonte geografico è il mondo intero. Che questo processo di cambiamento sia in atto è un fatto consolidato, di cui anche il Giornale del popolo ha già avuto modo di riferire. Ma più che le parole contano i fatti, come la conferma del trasloco negli spazi del nuovo centro Valsangiacomo al civico 107 di Corso San gottardo, dove l’8 giugno ufficialmente sposterà la propria sede la AppWay Ticino.

Attualmente situata in via Dante Alighieri, la filiale ticinese andrà a occupare 2000 metri quadrati di locali divisi su tre piani all’interno dei quali si insedieranno gli attuali 70 dipendenti, più altre 40 nuove assunzioni previste. Oltre che gli uffici, troveranno spazio anche un campus e un centro di formazione che fungerà da base operativa e logistica per partner e clienti. Fondata nel 2003 dall’attuale CEO Hanspeter Wolf, la società è presente con i propri uffici anche a Ginevra, New York, Toronto, Hong Kong, Singapore, Londra e rappresenta una importante realtà nello sviluppo di software legati al mondo della finanza. Come ha spiegato al GdP il responsabile della sede chiassese, Andrea Buzzi, Chiasso è stata scelta per la sua prossimità con Malpensa e in funzione anche di AlpTransit, nonché per la possibilità di accedere al bacino di professionisti dell’USI, della SUPSI e dalla vicina Lombardia.

Vantaggi su cui può contare anche un’altra azienda legata all’ICT, la Bravofly/lastminute.com di Fabio Cannavale, che sembra aver trovato a Chiasso la propria casa ideale. Dopo aver voltato le spalle al progetto di recupero dell’area dell’ex Fernet Branca sul confine, è notizia di questi giorni che Cannavale sia intenzionato a insediarsi all’interno degli spazi del Centro Ovale, dove l’azienda in forte espansione potrà continuare a crescere, salvando allo stesso tempo una proprietà ormai svuotata dei suoi contenuti iniziali.

Ma si tratta soltanto di due facce della nuova Chiasso, il cui nuovo impulso è arrivato in particolare dalla fondazione AGIRE. La fondazione, con il Tecnopolo di Chiasso, in cui vi sono locali e uffici a disposizione per chi desidera entrare nel settore IT, ha infatti creato una base solida in cui le start-up possano muovere i primi passi e crescere. Un fermento che ha portato anche altre attività parallele, come la manifestazione che si svolge d’estate a Chiasso e che nel 2017 giungerà alla sua terza edizione, “Hack the City”, durante la quale alcuni sviluppatori possono cimentarsi in sfide o seguire incontri e workshop.

Il prossimo 24 maggio invece, sempre a Chiasso, “4DevOps” e “lastminute.com” hanno organizzato un convegno dedicato allo sviluppo software. Insomma, per Chiasso è tempo di cambiamento. E così come cambiano velocemente le tecnologie, anche queste nuove realtà muteranno forma velocemente. Ora tutto dipenderà dalla capacità di Chiasso di saper cogliere le opportunità del mutamento.