Chiasso, "I poveri ci sono, aiutiamoli"

di Andrea Finessi

Povertà e disagio sociale, due realtà che spesso si sovrappongono, ma che non sono la stessa cosa. A Chiasso lo sa bene chi vive la cittadina da vicino e conosce anche le sue zone d’ombra. Che nel Comune di confine ci sia una situazione diversa rispetto ad altre località del Cantone è cosa nota: l’elevato tasso di persone in assistenza, sul totale della popolazione, traccia infatti un quadro sociale più cupo rispetto ad altre ridenti località ticinesi. Negli anni il problema è emerso forse troppo spesso dal punto di vista delle finanze cittadine, ma a Chiasso c’è anche chi vede la possibilità di un richiamo alla solidarietà tra gli abitanti. Tra costoro vi sono anche i PPD chiassesi che, se in passato avevano cercato di sensibilizzare sul disagio e la solitudine di chi vive da solo e non ha nessuno che si interessi a lui, oggi torna a bussare alle porte del Municipio portando all’attenzione dei cittadini l’aspetto più crudo della povertà, ossia i senzatetto. E lo fa tramite un’interrogazione che comincia ricordando a tutti la tragica fine di Ignazio, il senzatetto italiano di 40 anni che, per proteggersi dal freddo di questi giorni si era riparato in uno scantinato di Massagno, finendo per morire bruciato nel rogo che ha avvolto il palazzo. «Perdere la vita in questo modo nel Paese più ricco del mondo deve indignarci e preoccuparci ma soprattutto renderci attenti e vigili allo scopo di evitare che tragedie simili si possano ripetere», scrive il gruppo nella sua interrogazione.

Da qui la segnalazione: «Anche nel nostro Comune è stata segnalata la presenza di persone viste dormire sulla panchina della piazza piuttosto che in stazione. Tutto questo evidentemente in condizioni drammatiche». E la richiesta: «Pur consci che la responsabilità nel dover garantire un alloggio e condizioni dignitose spetti allo stato d’appartenenza» si ritiene che Chiasso, «che più di altre (città, ndr.) si trova confrontata con le problematiche del confine, possa e debba impegnarsi nell’evitare assolutamente che anche solo un essere umano debba trovarsi a dormire all’addiaccio. In questo contesto i sottoscritti consiglieri comunali interrogano il Municipio allo scopo di chiedere se non sia possibile nei mesi più freddi dell’anno aprire la protezione civile in modo da garantire un alloggio di fortuna». E la gestione della struttura potrebbe essere affidata ai numerosi enti volontari già attivi nell’ambito.

Da noi contattato, il capogruppo Giorgio Fonio ha spiegato che lui stesso si è trovato ad accompagnare uno di questi senzatetto a Casa Astra, dopo averlo trovato a dormire in Piazza Bernasconi. «Anche se gli uffici sociali potrebbero dire il contrario, il 60enne che ho incontrato io o il caso di Massagno dimostrano che abbiamo bisogno di strutture di prima accoglienza soprattutto in inverno. Non è una situazione grave, ma dobbiamo essere pronti a garantire queste strutture».

La capodicastero Socialità, Roberta Pantani Tettamanti, interpellata, dice di non essere al corrente di casi specifici, ma si dice sicura che la struttura sociale offerta da Chiasso «possa offrire un’assistenza completa a chi si trova in un momento di disagio. Poi bisognerebbe capire chi sono queste persone e da dove arrivano. In stazione comunque abbiamo un’associazione come Pro Filia che può gestire le emergenze e offre sempre un pasto caldo, sia di giorno che di notte. Poi abbiamo i nostri operatori sociali: sono antenne sul territorio presenti e pronte a segnalarci questi casi».