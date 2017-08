Chiasso mette al bando le "canne light"

Giacomo Paolantonio

Partono dall’estremo sud le contromisure per evitare che in Ticino torni a dilagare il lucroso business dei canapai, benché stavolta la droga sia in versione “light” (o almeno così dicono). Infatti nelle settimane scorse il Municipio di Chiasso ha emanato un’ordinanza con cui se ne vieta esplicitamente sia la coltivazione sia la vendita al dettaglio sul territorio comunale.

Per la precisione nel testo dell’Esecutivo viene specificato che impiantare delle attività economiche connesse allo stupefacente - piantagioni e canapai - è proibito nel raggio di trecento metri attorno a dei luoghi che il Municipio ha ritenuto sensibili, ovvero sia strutture sportive e ricreative, parchi gioco, scuole, chiese e altri luoghi di culto, istituti per anziani e portatori di handicap, oratori, foyer. Il divieto è stato esteso anche attività di vendita ambulanti, ha aggiunto il Municipio, specificando nell’ordinanza che delle eventuali violazioni saranno punite ai sensi dell’articolo 199 del Codice penale. «È una soluzione compatibile col diritto vigente, a cui ci si rifà esplicitamente, e che dovrebbe lasciare spazi marginali, se non nulli, per questo tipo di attività a Chiasso», ha spiegato al Giornale del Popolo il sindaco della cittadina di confine, Bruno Arrigoni, il quale ha rivelato che «ci erano arrivate delle richieste di aprire dei punti di vendita, a cavallo tra Via Comacini, Via Volta e verso Corso San Gottardo, evidentemente per approfittare anche della vicinanza con la frontiera. Per contro - ha concluso il capo dell’Esecutivo - finora non sono giunte in Comune delle richieste per la coltivazione della canapa».

Il periodo di pubblicazione del nuovo testo di legge è già scaduto. Stando a nostre informazioni, al momento non sarebbero arrivate delle opposizioni e quindi l’ordinanza dovrebbe entrare in vigore. Dunque chi vorrà fumare “canne” light dovrà cercarsele più a nord, visto che comunque, almeno per il momento, il consumo resta legale su tutto il territorio nazionale. Ciò nondimeno è notizia di venerdì scorso che la Polizia cantonale ha proibito ai suoi agenti la canapa a basso tenero di THC (massimo l’uno percento), anche fuori servizio, sia per ragioni deontologiche sia per evitare un’eventuale inabilità alla guida sanzionabile.