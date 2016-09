Chiasso, "no" del PLR al nuovo centro asilanti

La sezione cittadina del Partito liberale-radicale non ritiene necessaria l'edificazione di una nuova struttura di registrazione in supporto a quella già esistente.

Pochi giorni or sono, più precisamente martedì scorso, la Segreteria di stato della Migrazione aveva reso noto di stare allestendo una nuova struttura per migranti all’interno di due vecchi magazzini delle FFS nei pressi della stazione di Chiasso. Lo stabile potrà contenere sino a 300 persone e verrà attivato unicamente in casi di afflussi eccezionali, fungendo da supporto al centro di registrazione già esistente.

Oggi – giovedì – la sezione chiassese del PLR ha preso posizione sulla questione, criticando Berna per l’edificazione della struttura. “Risentiti, forse è questo il termine corretto del nostro stato d'animo: apprendere informazioni che ci riguardano da fonti terze non può che suscitare risentimento. Infatti, l'Esecutivo chiassese (e noi di conseguenza) ha scoperto solo attraverso i media l'intenzione di Berna di creare un nuovo centro di registrazione e procedura per i richiedenti d'asilo del nostro Comune”.

I liberali-radicali della cittadina di confine intendono quindi “manifestare la propria indignazione” nei confronti della comunicazione federale, sottolineando inoltre come il Basso Mendrisiotto non abbia bisogno di un ulteriore centro di registrazione. “Questo perché, malgrado il flusso importante di lavoratori che ospitiamo, restiamo una piccola realtà: anche se spesso veniamo confrontati con problematiche tipiche di una città, rimaniamo per molti altri versi ancora un paese. Riteniamo quindi che un ulteriore carico di responsabilità sia per noi pressoché insostenibile”.

(Red)

