Chiasso, nuova vita per via Odescalchi

di Andrea Finessi

Il Municipio di Chiasso «non lascia perdere» via Odescalchi. «Sarebbe un peccato» dopo tutto quello che si è fatto quest’anno per cercare di cambiare le cose in una zona che da anni soffre di una malattia degenerativa chiamata degrado. Dopo aver tentato la via della repressione, dopo aver debellato in parte le cause, grazie all’allontanamento negli scorsi mesi di almeno quattro individui sgraditi, dopo la “cura”, ora è il momento di iniziare una nuova vita per il quartiere. Alle tante famiglie perbene, alle coppie, agli anziani che lì vivono da anni, il Municipio, insieme alla Ril Eventi, intende fare un regalo, una nuova festa di quartiere, allo scopo di portare del “bello”, affinché la bellezza sia contagiosa più del degrado.

Le cose devono cambiare, sostiene il sindaco Bruno Arrigoni: «Durante lo scorso periodo pasquale abbiamo toccato il fondo con diversi incendi nei palazzi di via Odescalchi. Da lì abbiamo girato pagina e ora c’è una tendenza al miglioramento, anche grazie al cambio di proprietà. Il nuovo proprietario è stato di parola e ha già effettuato lavori di riordino e manutenzione. Questa è la strada giusta da intraprendere per mandare un segnale, anche se c’è ancora tanta da fare per dare un’educazione agli inquilini, ma se tutti remiamo dalla stessa parte possiamo fare qualcosa di positivo. Perciò cosi come ci sono feste in altri quartieri, abbiamo deciso di fare una festa anche lì per poter dare un ulteriore messaggio».

