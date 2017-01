A Chiasso una "moschea" fatta in casa

Chi c’è dietro il centro islamico di Chiasso situato in via d’Alberti 10? La Polizia effettua controlli? È una moschea? Lo scorso agosto il Consigliere comunale leghista Gian Paolo Ferrari aveva sollevato alcune domande su un luogo di preghiera per musulmani situato non lontano dal centro cittadino, in una palazzina attaccata alla ferrovia, dietro il nuovissimo centro Valsangiacomo. Il Municipio ha recentemente scritto una parziale risposta a tali interrogativi, spiegando che è sì un luogo di preghiera, ma che non si può definire una “moschea” e che in merito alla persona di riferimento, si tratterebbe di un individuo «noto alle autorità competenti» ed eventuali indagini spettano alla polizia federale e non cittadina (anche se la polizia comunale qualche controllo in loco l’ha ugualmente effettuato).

Abbiamo voluto approfondire il tema, anche perché è inusuale che in una piccola cittadina come Chiasso vi siano ben due luoghi di preghiera, la biblioteca islamica di via Bossi e l’appartamento in via d’Alberti, comunque esistente già da diversi anni. Un appartamento, quest’ultimo, situato al piano terra e di facile accesso, composto da un ambiente ampio, allestito proprio come una moschea. E sarebbe proprio lo spazio di discrete dimensioni una delle ragioni per cui molti musulmani optano per questo luogo di preghiera, rispetto a quello più centrale di via Bossi, distante poche centinaia di metri: «In questo salone possiamo trovarci anche in tanti e a volte facciamo delle feste» spiega uno dei presenti, da noi interpellato nel corso di una visita sul posto. Quasi a qualunque ora infatti è possibile incontrare persone venute per pregare. L’altra ragione invece è la tranquillità: «Qui è più silenzioso e offre più privacy», risponde un altro. Ma chi è il loro riferimento? Non uno bensì quattro persone, ci spiegano, persone che si possono incontrare più facilmente la sera, piuttosto che di giorno e che apparentamente non sarebbero collegate con la biblioteca islamica. Difficile saperne di più. Quello che si può dire è che uno dei quattro è residente a Novazzano, dove è in attesa di una risposta per la sua domanda di naturalizzazione, attualmente in esame.

(Red)