Chiesti 13 anni per l'ex monitore

La procuratrice pubblica Chiara Borelli ha chiesto oggi 13 anni di carcere per l'ex monitore di ginnastica, a processo da ieri a Lugano, accusato di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e pornografia su 9 minorenni.

Oggi ha preso la parola il perito psichiatrico, stando al quale il 40enne - in carcere già dal 2015 - era ben conscio di quello che faceva e soprattutto ha agito creando le condizioni per non essere identificato. Secondo l'esperto, dunque, il rischio di recidiva è alto; per questo ha proposto dapprima una misura stazionaria in una struttura chiusa della durata di quattro-cinque anni e successivamente una misura ambulatoriale, della durata di almeno tre anni.

Per la difesa non si tratta invece di coazione sessuale, ma di atti sessuali su fanciulli, per cui la pena massima richiesta è stata dunque di 6 anni con l'obbligo di un trattamento ambulatoriale a fine pena.

Domani dovrebbe giungere la sentenza.

