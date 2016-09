"Chiudete quel cancello"

di Andrea Finessi

Tornano a farsi sentire gli abitanti di Pedrinate, in particolare il Gruppo Petizioni di Pedrinate e Seseglio, il quale nelle scorse ore ha deciso di spedire una lettera indirizzata al Consigliere federale Ueli Maurer per chiedere un’immediata attuazione della mozione di Roberta Pantani sulla chiusura dei valichi.

«Quasi quotidianamente questi luoghi sono confrontati con situazioni di illegalità quali furti, rapine, entrate illegali, accattonaggio, clandestini e passatori», scrive il Gruppo nella missiva, ricordando che da più parti politici e consiglieri cantonali e nazionali - Pantani appunto, ma anche Marco Romano – hanno cercato di farsi portavoce di questi problemi presso il Consiglio Federale «affinché riesca a trovare delle soluzioni valide per ottenere la chiusura dei valichi secondari, tra cui anche quello di Pedrinate». Una misura che è stata resa esecutiva solamente a Pizzamiglio, dove il cancello viene sbarrato nelle ore notturne: dunque «perché questo provvedimento non si può prendere anche a Pedrinate?» domanda il gruppo.

Certo non è passato inosservato il grande lavoro delle Guardie di confine, hanno fatto notare Giuseppina Olivieri, Isabella Pizzardi e Barbara Vannin, presenti alla spedizione della lettera ieri mattina da Pedrinate, avvenuta poco dopo un breve incontro con la stampa. Come è stato sottolineato anche nel testo inviato a Maurer, il gruppo infatti è grato delle misure intraprese, quali il potenziamento del numero di Guardie di confine, le pattuglie mobili da un lato all’altro del confine e i controlli di retrovalico.

Tuttavia si chiede di più, ossia che quella mozione non sia dimenticata e che, sostanzialmente, si possa tornare a dormire sonni tranquilli. «Quest’anno ci è noto un solo furto», dice fuori dai denti la signora Olivieri, «ma domani? Chi ci assicura che non succederà una nuova ondata di furti come due anni fa?». «Chi ha subito un furto in casa sa cosa significa – le fa eco Barbara Vannin – ed è una violenza che poi ti lascia il segno. Vogliamo poter stare tranquilli».

È sicuramente presto per i dati sulla criminalità del 2016, ma il sentimento di insicurezza non è paragonabile con quello degli anni precedenti, quando vi fu una recrudescenza di rapine e furti in appartamento in varie località del Mendrisiotto tale da portare alcune località a schierare agenti privati. Siamo insomma lontani da quel livello di tensione, ma ora si chiede che le promesse siano mantenute, anzitutto per aumentare il senso di sicurezza e poi per contrastare un altro fenomeno, quello dei passatori. «Siamo certi che molti di questi passatori usano il valico di Pedrinate per entrare – ha affermato Giusy Olivieri -.

Sicuramente le Guardie di confine fanno il loro lavoro - ho visto con i miei occhi una pattuglia fermare tre clandestini e portarli via -, ma se è una situazione nota allora perché non si interviene? E poi bisognerebbe anche chiedere all’Italia di fare la sua parte e chiudere quel grosso cancello» si sfoga la chiassese. Alle voci di Pedrinate si sono aggiunte anche quelle del Comune di Novazzano, che ha inviato una lettera simile e soprattutto da Astano, nel Malcantone, dove nel giugno 2015 vennero consegnate 5.120 firme a sostegno della chiusura dei valichi minori. «Appoggiamo a vivavoce la presa di posizione del Gruppo Petizione Pedrinate e Seseglio» scrivono da Astano, dove un altro gruppo di cittadini ha inviato a Maurer una lettera simile a quella di Pedrinate affinché la Confederazione assicuri il sonno e le case di molti ticinesi.